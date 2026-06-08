С караваем и песней: сборную России по футболу тепло встретили в Калининграде (фоторепортаж)

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Сборная России по футболу прибыла в Калининград. В понедельник, 8 июня, в аэропорту Храброво спортсменов встречали с хлебом-солью, ансамбли в национальных костюмах и местные фанаты, сообщили «Клопс» в пресс-службе РФС.

Игроки выходили из самолёта с улыбками, делились эмоциями и фотографировались с юными болельщиками. Особый акцент был на традициях: сборную не только встретили караваем, но и музыканты ансамбля исполнили русские народные песни. Первым подсоленной корочкой угостился главный тренер Валерий Карпин.

Не обошлось и без душевных разговоров с калининградцами: футболисты раздавали автографы и фотографировались. Особенное внимание уделял общению местный любимец — Мингиян Бевеев. Игрок в сборной страны представляет «Балтику», поэтому местным в просьбах не отказывал.