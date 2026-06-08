Визит патриарха Кирилла, вандализм в Балтийске и лихачество самокатчиц: 9 событий, которые обсуждали в выходные

Патриарх Кирилл посетил Калининград и освятил памятник князю Владимиру, а в Балтийске вандалы разгромили бунгало и детское оборудование на пляже — о чём ещё писал «Клопс» в первые летние выходные.
1. Утром в воскресенье, 7 июня, в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде отслужили Божественную литургию. Затем патриарх Кирилл освятил памятник святому князю Владимиру рядом с храмом. За происходящим с разных точек наблюдали горожане: кто-то расположился на ступенях церкви, кто-то следил из-за ограждений.
2. В Советске разыскивают мужчину, предположительно, утонувшего в Немане. Сигнал поступил в воскресенье, 7 июня, около 5:00. Компания нетрезвых мужчин отдыхала на необорудованном пляже у мясокомбината. Один из них пошёл купаться и начал тонуть, приятель бросился на помощь, но спасти его не смог.
3. В субботу, 6 июня, в калининградском аэропорту Храброво задержали 62 рейса: 28 на прилёт и 34 на вылет. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в Ленинградской области. С опозданием прибыли 16 бортов из Москвы, 8 — из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Новосибирска, Казани и Екатеринбурга. Задержки на вылет коснулись 18 рейсов. Два рейса в столицу и столько же обратных отменили.
4. Жители улицы Офицерской в Калининграде пожаловались на группу подростков, которые забрались на крышу заброшенного дома напротив и показывали неприличные жесты. Местные жители опасаются, что такие выходки могут привести к трагедии, и призывают разобраться в ситуации. Они возмущены бездействием полиции и отсутствием реакции со стороны собственника здания.
5. В Балтийске на центральном пляже в ночь на воскресенье, 7 июня, неизвестные повредили бунгало, навес, детское оборудование и ограждение. Восстанавливать разрушенное МБУ «Благоустройство» придётся за свой счёт — эти деньги планировали направить на улучшение пляжной инфраструктуры. Доступ к некоторым участкам могут временно ограничить.
6. В воскресенье, 7 июня, в Калининграде на улице Невского у дома №1г женщина сбила на тротуаре девушку 1998 года рождения. Обе получили травмы.
7. В Литовском переулке Калининграда в субботу, 6 июня, около 12:35 56-летний водитель Ford сбил 35-летнюю женщину на электросамокате. Она пыталась пересечь пешеходный переход, не спешившись. Женщина получила травмы.
8. В тот же день на пересечении улиц Кутаисской и Толбухина в Калининграде столкнулись две машины, одна из них перевернулась. В ней находились женщина и её 7-летний сын, они выбрались самостоятельно. Во втором авто ехала семейная пара, их машина осталась без переднего бампера. Всех участников ДТП осмотрела скорая: серьёзных травм никто не получил.
9. Незадолго до этого ДТП на перекрёстке улиц Фрунзе и 9 Апреля в Калининграде столкнулись две легковушки. Водитель Škoda двигалась по главной дороге, когда в неё врезалась Lada, выезжавшая со второстепенной. Женщину за рулём Škoda госпитализировали с травмами.