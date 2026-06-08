Визит патриарха Кирилла, вандализм в Балтийске и лихачество самокатчиц: 9 событий, которые обсуждали в выходные

1. Утром в воскресенье, 7 июня, в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде отслужили Божественную литургию . Затем патриарх Кирилл освятил памятник святому князю Владимиру рядом с храмом. За происходящим с разных точек наблюдали горожане: кто-то расположился на ступенях церкви, кто-то следил из-за ограждений.

2. В Советске разыскивают мужчину, предположительно, утонувшего в Немане . Сигнал поступил в воскресенье, 7 июня, около 5:00. Компания нетрезвых мужчин отдыхала на необорудованном пляже у мясокомбината. Один из них пошёл купаться и начал тонуть, приятель бросился на помощь, но спасти его не смог.

3. В субботу, 6 июня, в калининградском аэропорту Храброво задержали 62 рейса: 28 на прилёт и 34 на вылет. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в Ленинградской области. С опозданием прибыли 16 бортов из Москвы, 8 — из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Новосибирска, Казани и Екатеринбурга. Задержки на вылет коснулись 18 рейсов. Два рейса в столицу и столько же обратных отменили.

4. Жители улицы Офицерской в Калининграде пожаловались на группу подростков, которые забрались на крышу заброшенного дома напротив и показывали неприличные жесты. Местные жители опасаются, что такие выходки могут привести к трагедии, и призывают разобраться в ситуации. Они возмущены бездействием полиции и отсутствием реакции со стороны собственника здания.