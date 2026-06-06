В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 62 рейсов

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В аэропорту Калининграда в субботу, 6 июня, задерживается вылет и посадка 62 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.

«В связи с вводом 6 июня временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вовремя не смогут прилететь 28 рейсов:

16 — из Москвы; 8 — из Санкт-Петербурга; 1 — из Новосибирска; 1 — из Казани; 2 — из Екатеринбурга.

Время задержки варьируется от одного до нескольких часов. Отменены 2 рейса из Москвы.

С опозданием из Храброво отправятся 34 рейса:

18 — в Москву 11 — в Санкт-Петербург; 1 — в Новосибирск; 1 — в Чебоксары; 1 — в Казань; 1 — в Минск; 1 — в Екатеринбург.

Отменены 2 рейса в Москву.