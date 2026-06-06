10:18

В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 62 рейсов

  1. Калининград
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В аэропорту Калининграда в субботу, 6 июня, задерживается вылет и посадка 62 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.

«В связи с вводом 6 июня временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вовремя не смогут прилететь 28 рейсов:

  1. 16 — из Москвы;
  2. 8 — из Санкт-Петербурга;
  3. 1 — из Новосибирска;
  4. 1 — из Казани;
  5. 2 — из Екатеринбурга.

Время задержки варьируется от одного до нескольких часов. Отменены 2 рейса из Москвы.

С опозданием из Храброво отправятся 34 рейса:

  1. 18 — в Москву
  2. 11 — в Санкт-Петербург;
  3. 1 — в Новосибирск;
  4. 1 — в Чебоксары;
  5. 1 — в Казань;
  6. 1 — в Минск;
  7. 1 — в Екатеринбург.

Отменены 2 рейса в Москву.

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Общественный транспорт