В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 62 рейсов

В аэропорту Калининграда в субботу, 6 июня, задерживается вылет и посадка 62 рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло Храброво.
«В связи с вводом 6 июня временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Вовремя не смогут прилететь 28 рейсов:
- 16 — из Москвы;
- 8 — из Санкт-Петербурга;
- 1 — из Новосибирска;
- 1 — из Казани;
- 2 — из Екатеринбурга.
Время задержки варьируется от одного до нескольких часов. Отменены 2 рейса из Москвы.
С опозданием из Храброво отправятся 34 рейса:
- 18 — в Москву
- 11 — в Санкт-Петербург;
- 1 — в Новосибирск;
- 1 — в Чебоксары;
- 1 — в Казань;
- 1 — в Минск;
- 1 — в Екатеринбург.
Отменены 2 рейса в Москву.