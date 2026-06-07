В Балтийске вандалы разгромили бунгало и детское оборудование на центральном пляже (фото)

В Балтийске на центральном пляже ночью повредили бунгало, теневой навес, детское оборудование и ограждение. Об этом МБУ «Благоустройство» сообщает на своей странице во «ВКонтакте» в воскресенье, 7 июня.
Восстанавливать испорченное учреждению придётся за свой счёт. Эти деньги, как пояснили коммунальщики, собирались направить на улучшение пляжной инфраструктуры. Из-за повреждений доступ к отдельным участкам могут временно ограничить.
Записи с камер видеонаблюдения уже передали правоохранителям. Очевидцев просят обратиться в организацию, администрацию округа или дежурную часть. «Вандализм — это не шалость, а статья 214 УК РФ», — добавили в МБУ.
В Калининграде на улице Ялтинской неизвестные срубили липы, которые высадили к 9 Мая у братской могилы советских воинов.