В Балтийске вандалы разгромили бунгало и детское оборудование на центральном пляже (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Балтийске на центральном пляже ночью повредили бунгало, теневой навес, детское оборудование и ограждение. Об этом МБУ «Благоустройство» сообщает на своей странице во «ВКонтакте» в воскресенье, 7 июня.

Восстанавливать испорченное учреждению придётся за свой счёт. Эти деньги, как пояснили коммунальщики, собирались направить на улучшение пляжной инфраструктуры. Из-за повреждений доступ к отдельным участкам могут временно ограничить.

Записи с камер видеонаблюдения уже передали правоохранителям. Очевидцев просят обратиться в организацию, администрацию округа или дежурную часть. «Вандализм — это не шалость, а статья 214 УК РФ», — добавили в МБУ.