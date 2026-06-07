10:59

В Советске ищут мужчину, который ушёл купаться в Неман и не выплыл на берег (фото)

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В Советске ищут мужчину, который ушёл купаться в Неман и не выплыл на берег (фото) - Новости Калининграда | Фото: ГУ МЧС по Калининградской области
В Советске ищут мужчину, который ушёл купаться в Неман и не выплыл на берег (фото) - Новости Калининграда | Фото: ГУ МЧС по Калининградской области
В Советске ищут мужчину, который ушёл купаться в Неман и не выплыл на берег (фото) - Новости Калининграда | Фото: ГУ МЧС по Калининградской области
Фото: ГУ МЧС по Калининградской области

В Советске ищут мужчину, который предположительно утонул в реке Неман. Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области и источник в экстренных службах региона.

О случившемся экстренным службам сообщили 7 июня около 05:00. По предварительным данным, компания нетрезвых мужчин отдыхала на необорудованном пляже в районе мясокомбината. Один из них пошёл купаться и начал тонуть. На помощь бросился приятель, но спасти товарища не смог.

Мужчина так и не выплыл к берегу. С раннего утра на месте работают спасатели, дно реки в районе купания обследует водолаз.

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Происшествия