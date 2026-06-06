На пересечении Кутаисской и Толбухина столкнулись две машины, одна из них перевернулась (фото)

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На пересечении Кутаисской и Толбухина столкнулись две машины, одна из них перевернулась. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердил источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло днём в субботу, 6 июня. В перевернувшейся машине находились женщина и её 7-летний сын, они выбрались из салона. Второе авто осталось без переднего бампера. В салоне находилась семейная пара, за рулём сидела женщина.

Серьёзно никто не пострадал, всех участников аварии осмотрела скорая. На месте работают сотрудники МЧС.