Продано более 23 тысяч билетов: матч сборной России в Калининграде откроет Найк Борзов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Хедлайнером церемонии открытия товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде станет рок-музыкант Найк Борзов. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе РФС.

Исполнитель выступит перед началом встречи на стадионе «Ростех Арена». Концерт станет частью предматчевой программы.

Интерес к игре продолжает расти. По данным РФС, за пять дней до матча уже реализовано более 23 тысяч билетов.

Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдёт в Калининграде 9 июня. В последний раз национальная команда выступала на местной арене семь лет назад — 6 июня 2019 года в рамках отборочного турнира Евро-2020 против команды Казахстана.