Продано более 23 тысяч билетов: матч сборной России в Калининграде откроет Найк Борзов

Хедлайнером церемонии открытия товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде станет рок-музыкант Найк Борзов. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе РФС.
Исполнитель выступит перед началом встречи на стадионе «Ростех Арена». Концерт станет частью предматчевой программы.
Интерес к игре продолжает расти. По данным РФС, за пять дней до матча уже реализовано более 23 тысяч билетов.
Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдёт в Калининграде 9 июня. В последний раз национальная команда выступала на местной арене семь лет назад — 6 июня 2019 года в рамках отборочного турнира Евро-2020 против команды Казахстана.
Поход на игру лучших футболистов страны обойдётся в сумму от 400 до 2 400 рублей. Развлекать зрителей также будет музыкальная группа «Пропаганда».