10:31

Пляжный сезон вовсю начался: погода на калининградском побережье 4 июня

  1. Калининград
Автор:
Пляжный сезон вовсю начался: погода на калининградском побережье 4 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Вода в море всё ещё способна привлечь только очень закалённых, однако пляжников с каждым днём становится больше. Информацию «Клопс» передали спасатели. 

В четверг, 4 июня, искупаться можно будет только в Пионерском, но в воду надо заходить с осторожностью. 

  • Балтийск: чёрный флаг, температура воды +12 °C,  ветер юго-западный. Волнения на море нет, пляж пустой.
  • Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +14 °C. «Холодно, люди не купаются», — ответил спасатель на вопрос о том, есть ли отдыхающие на море.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +11 °C, воздуха — +22 °C. «Народу много вчера было. Пляжный сезон вовсю начался», — комментирует собеседник «Клопс».
  • Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14 °C, ветер восточный. Ожидается дождь.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C. Ветер северо-восточный.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
Свежие новости по теме
Вода всё ещё по нраву только моржам: погода на калининградском побережье 8 июня
10:30
Добро на купание дали только в одном городе: погода на калининградском побережье 6 июня
06 июня 2026
10:45
Пока обстановка спокойная, но к обеду всё может измениться: погода на калининградском побережье 5 июня
05 июня 2026
10:36
Пляжный сезон вовсю начался: погода на калининградском побережье 4 июня
04 июня 2026
10:31
«Вода ледяная»: погода на калининградском побережье 3 июня
03 июня 2026
10:32
Все новости по теме
2 786
Погода Море и побережье