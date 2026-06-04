Пляжный сезон вовсю начался: погода на калининградском побережье 4 июня

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Вода в море всё ещё способна привлечь только очень закалённых, однако пляжников с каждым днём становится больше. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В четверг, 4 июня, искупаться можно будет только в Пионерском, но в воду надо заходить с осторожностью.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +12 °C, ветер юго-западный. Волнения на море нет, пляж пустой.

Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +14 °C. «Холодно, люди не купаются», — ответил спасатель на вопрос о том, есть ли отдыхающие на море.

Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +11 °C, воздуха — +22 °C. «Народу много вчера было. Пляжный сезон вовсю начался», — комментирует собеседник «Клопс».

Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14 °C, ветер восточный. Ожидается дождь.

Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C. Ветер северо-восточный.

Информация актуальна на момент публикации.