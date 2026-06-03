10:32

«Вода ледяная»: погода на калининградском побережье 3 июня

  1. Калининград
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«Вода ледяная»: погода на калининградском побережье 3 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Морская вода на курортах всё ещё на любителя. Информацию «Клопс» передали спасатели. 

В среду, 3 июня, искупаться можно будет только в Пионерском. В остальных местах в воду заходить категорически запрещено.

  • Балтийск: чёрный флаг, температура воды +10-11 °C,  воздуха — +18 °C, штиль. «Вода ледяная», — комментирует спасатель.
  • Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +13 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +11 °C, воздуха — +20 °C, днём должно прогреться до +25 °C. 
  • Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +13-14 °C, штиль. Ветер восточный.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +10 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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