«Вода ледяная»: погода на калининградском побережье 3 июня

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Морская вода на курортах всё ещё на любителя. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В среду, 3 июня, искупаться можно будет только в Пионерском. В остальных местах в воду заходить категорически запрещено.