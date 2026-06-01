16:52

Дятлова рассказала о дальнейшей судьбе несговорчивых жильцов дома на Московском проспекте, 68

  1. Калининград
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Дятлова рассказала о дальнейшей судьбе несговорчивых жильцов дома на Московском проспекте, 68 - Новости Калининграда | Фото читателя
Фото читателя

В Калининграде жильцы дома №68 на Московском проспекте получили небольшую отсрочку: отключение электричества, которое планировалось на 30 мая, перенесли на 2 июня. Ситуацию «Клопс» прокомментировала глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.

По словам сити-менеджера, дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«То, о чём мы говорили, и то, что принято комиссией, будет осуществлено», — сказала Дятлова.

Как следует из объявления, размещённого в подъездах, энергоснабжение дома рядом с аварийным 70-м временно сохранено. Причиной переноса стали продолжающиеся мероприятия по расселению.

Не все жители, получившие маневренное жильё, успели вывезти вещи и подготовиться к переезду. Сейчас ещё около 20 семей согласились на переезд. Около 30 отказываются покидать свой дом. В выходные с подъездов демонтировали домофоны с видеокамерами. Как выяснили местные жители, это сделали представители компании, которая и устанавливала оборудование. 

«Расслабляться не стоит — используем эти дни, чтобы зарядить все аккумуляторы, решить текущие вопросы и скоординировать наши дальнейшие действия», — рассказали жильцы дома №68.

Власти сообщали, что дом №68 попадает в зону проведения работ возле аварийного здания на Московском проспекте, 70. Оно признано опасным для дальнейшей эксплуатации.

Тема:
Падающий дом на Московском проспекте
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