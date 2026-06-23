Беспрозванных впервые высказался о ситуации с падающим домом на Московском проспекте

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных впервые публично прокомментировал ситуацию вокруг падающего дома на Московском проспекте. Глава региона поднял эту тему во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

По его словам, решение о расселении жильцов соседнего №68 связано со срочной необходимостью. Аварийный 70-й может представлять угрозу для людей.

«Мне вообще безопасность жителей очень дорога, каждого абсолютно. Поэтому провели все необходимые технические обследования. Сегодня тот дом, который будет ликвидироваться, он может утащить за собой второй дом. А это угроза жизни абсолютно всех жителей, которые там находятся», — сказал Беспрозванных.

Губернатор отметил, что ему докладывали о ситуации, после чего были приняты необходимые решения. Сейчас, по его словам, проектируется демонтаж здания. После сноса специалисты оценят состояние соседнего дома. Если он останется устойчивым, здание планируют отремонтировать.

Беспрозванных также заявил, что в период предвыборной кампании на эту тему ведутся манипуляции. По его словам, создана рабочая группа, которая будет рассматривать вопросы жильцов. Тем, кому необходимо, власти обещают предоставить жильё.