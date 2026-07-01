Несговорчивые жильцы дома №68 на Московском проспекте всё же начали переезжать

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Жильцы дома №68 на Московском проспекте в Калининграде начали выселяться. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Будем реализовывать то, что предписано судом. То есть люди начали выезжать», — сказала сити-менеджер.

Когда дом на Московском, 68, полностью освободят, пока не сообщается.

Часть собственников квартир соседнего с аварийным 70-м первоначально отказалась покидать жильё, посчитав, что права жильцов нарушены. По разным оценкам, временно переселиться в маневренный фонд отказались около 50 семей.

Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что проектируется демонтаж аварийного здания. После сноса специалисты оценят состояние 68-го дома. Если он останется устойчивым, здание планируют отремонтировать.