13:06

Несговорчивые жильцы дома №68 на Московском проспекте всё же начали переезжать

  1. Калининград
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Несговорчивые жильцы дома №68 на Московском проспекте всё же начали переезжать - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Жильцы дома №68 на Московском проспекте в Калининграде начали выселяться. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Будем реализовывать то, что предписано судом. То есть люди начали выезжать», — сказала сити-менеджер.

Когда дом на Московском, 68, полностью освободят, пока не сообщается.

Часть собственников квартир соседнего с аварийным 70-м первоначально отказалась покидать жильё, посчитав, что права жильцов нарушены. По разным оценкам, временно переселиться в маневренный фонд отказались около 50 семей. 

Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что проектируется демонтаж аварийного здания. После сноса специалисты оценят состояние 68-го дома. Если он останется устойчивым, здание планируют отремонтировать.

Тема:
Падающий дом на Московском проспекте
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