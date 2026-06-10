16:46

В падающем доме на Московском проспекте сработал пятый датчик — власти

  1. Калининград
Автор:

В Калининграде в падающем доме на Московском проспекте сработал уже пятый датчик. Он установлен на техническом этаже, сообщили в телеграм-канале городской администрации в среду, 10 июня.

Всего в здании десять устройств: на двенадцатом, одинадцатом, пятом и техническом этажах. В этот раз ширина трещины превысила предельное значение на 0,1278 мм. В мэрии уточнили, что критической считается отметка в 103 мм.

В администрации снова заявили, что процесс разрушения здания необратим. Жителей бунтующей высотки по соседству призвали срочно переехать в безопасное жильё, которое предоставляет город.

Датчики в падающей высотке по два раза срабатывали в марте и мае. Последний сигнал пришёл с устройства на 11 этаже.
Тема:
Падающий дом на Московском проспекте
Свежие новости по теме
В падающем доме на Московском проспекте сработал пятый датчик — власти
Вчера
16:46
Жильцы расселяемой высотки на Московском стали получать судебные иски и протоколы за отказ покинуть квартиры
09 июня 2026
13:08
Готовимся к худшим сценариям: калининградские спасатели провели учения с обрушением высотки на Московском проспекте
05 июня 2026
07:56
Дятлова рассказала о дальнейшей судьбе несговорчивых жильцов дома на Московском проспекте, 68
01 июня 2026
16:52
В падающем доме на Московском проспекте сработал четвёртый датчик: трещина превысила 10 см
27 мая 2026
18:02
Все новости по теме
3 685
ЖКХ Городская среда