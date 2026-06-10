В падающем доме на Московском проспекте сработал пятый датчик — власти

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В Калининграде в падающем доме на Московском проспекте сработал уже пятый датчик. Он установлен на техническом этаже, сообщили в телеграм-канале городской администрации в среду, 10 июня.

Всего в здании десять устройств: на двенадцатом, одинадцатом, пятом и техническом этажах. В этот раз ширина трещины превысила предельное значение на 0,1278 мм. В мэрии уточнили, что критической считается отметка в 103 мм.

В администрации снова заявили, что процесс разрушения здания необратим. Жителей бунтующей высотки по соседству призвали срочно переехать в безопасное жильё, которое предоставляет город.