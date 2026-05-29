Дорогой Зеленоградск, суета под «Ковром» и литовская игра на нервах: события недели, которые обсуждали в Калининграде

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Первый раз — все дроны в Мах

Неделя началась с поистине знаменательного события. В Калининградской области впервые вели план «Ковёр», предусматривающий ограничение полётов в аэропорту Храброво.

Если в регионах России, постоянно подвергающихся атакам украинских беспилотников, к этому уже давно привыкли и там ограничения стали обыденностью, то Калининградская область пока избегала подобных инцидентов. Сказывалось окружение региона странами блока НАТО, которые не пропускали через свою территорию враждебные России дроны.

Не потому, что Польша и Литва так берегли покой калининградцев, а потому что не хотели рисковать покоем собственных граждан. Ведь транзитный украинский беспилотник вполне мог грохнуться кому-нибудь на голову. Поэтому литовские и польские власти совершенно справедливо решили, что бережёного бог бережёт.

Одновременно с объявлением ограничения полётов в Храброво Государственная система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС) распространила информацию о беспилотной опасности в регионе. Все это в совокупности могло вызвать глобальную панику, но не вызвало, потому что сообщения об угрозе дронов были направлено в мессенджере Мах. По другим каналам информации не было, в связи с чем многие просто оказались не в курсе.

План «Ковёр» продлился полтора часа, после чего всё нормализовалось. До сих пор непонятно, что это было: реальная опасность, срабатывание системы предупреждения или проверка.

Наиболее подверженные конспирологии жители посчитали, что причиной суеты было желание привлечь как можно больше пользователей в национальный мессенджер. Так или иначе, но после инцидента количество подписчиков в канале РСЧС Калининградской области выросло более чем в два с половиной раза. С момента отбоя беспилотной опасности там, кстати, не было ни одного нового сообщения, что очень радует.