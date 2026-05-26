Глава МИД Литвы снова предложил напасть на Калининград

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Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал свою инициативу напасть на Калининградскую область. По его словам, предложение атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой прибалтийских стран. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 26 мая, цитируя интервью министра СМИ.

«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя, — заявил Кястутис Будрис. — Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир».