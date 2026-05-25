В Храброво введены ограничения на приём и выпуск самолётов

В Храброво введены ограничения на приём и выпуск самолётов
В калининградском аэропорту Храброво введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, говорится в сообщении ведомства. По данным онлайн-табло Храброво, по состоянию на 19:05 задерживается два рейса — из Москвы и Нижнего Новгорода.

Из-за закрытия воздушного пространства в Ленинградской области самолёт, летевший из Марокко в Санкт-Петербург, вынужден был сесть в Калининграде.

