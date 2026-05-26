«Будрис не может успокоиться»: сенатор от Калининграда предложил уволить главу МИД Литвы за его призывы напасть на регион

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Член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил уволить министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает ТАСС, цитируя заявление сенатора.

По его словам, заявления Будриса вызваны «посылом на нарастание и без того возросшей напряженности между странами».

«Похоже, Будрис не может успокоиться, несмотря на то, что президент Литвы Гитанас Науседа сразу открестился от его слов. Латвийское правительство уже «пало» после ситуации со случайным беспилотником. Очевидно, эта же участь ждет и литовцев, если они будут продолжать в том же духе. Моя позиция неизменна: президент России неоднократно заявлял, что возмездие за возможное посягательство на Калининград приведет к изменению в целом всего ландшафта мировых отношений. Поэтому пока литовское государство еще существует, было бы правильным им отправить Будриса в отставку», — отметил Александр Шендерюк-Жидков.