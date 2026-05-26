Приветствие президента и шоу на Балтике: как прошло открытие Российско-китайских игр в Калининграде

В стартах приняли участие более 400 молодых спортсменов.
В Калининграде состоялась масштабная церемония открытия юбилейных летних Российско-китайских молодёжных игр. В рамках торжественной части министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв зачитал приветственное обращение к участникам от президента Владимира Путина.
«В юбилейных Играх принимают участие более 400 участников. В программу вошли 12 видов спорта, включая китайское единоборство — ушу. Впервые в демонстрационном формате представлено самбо, что открывает дополнительные возможности для продвижения этого российского национального вида на международной арене.
Игры пройдут на современных площадках Калининградской области и открыты для всех желающих благодаря доступной билетной программе. За годы проведения Игры стали стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые сегодня блистают на международной арене. Пусть X Российско-китайские игры станут очередным шагом для укрепления нашей дружбы», — сообщил Дегтярёв.
Талисманами юбилейных состязаний стали символичные для двух стран медведь и панда. Борьба за 87 комплектов медалей начнётся уже 26 мая и продлится пять дней.
После завершения официальной части гостей ждало масштабное праздничное шоу. Перед зрителями выступили артисты из Китая, а также мастера классического русского балета. Кроме того, иностранную делегацию познакомили с традиционным искусством гжели.
Отдельную презентацию посвятили Калининграду. С помощью современных мультимедийных технологий организаторы воссоздали главные визитные карточки края — балтийский янтарь, парящих чаек, набережную Петра Великого и старинные немецкие кирхи.