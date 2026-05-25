В Светлогорске открылись X Российско-Китайские молодежные игры (фото)

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В Светлогорске торжественно открылись X Российско-китайские летние молодёжные игры. На церемонии в понедельник, 25 мая, побывал корреспондент «Клопс».

Дать старт соревнованиям прибыл министр спорта России Михаил Дегтярёв. Чиновник зачитал обращение к участникам от президента страны Владимира Путина. Также во время приветственного слова Дегтярёв подчеркнул значение соревнований для укрепления дружбы между странами и развития молодежного спорта.

С ответным словом обратился заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики и вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн. Он отметил, что юбилейные игры — важная веха в истории сотрудничества двух стран.

К участникам обратился и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул, что игры проходят в год 80-летия региона и символизируют взаимное уважение и партнёрство между двумя странами.

После этих слов министр спорта России официально объявил игры открытыми.

«Пусть дух олимпизма и дружбы сопровождает всех участников на протяжении всех соревнований», — сказал Михаил Дегтярёв.