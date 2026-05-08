Литовские ЧП, избавление от «Стены смерти» и туристы как причина роста цен: что обсуждали на неделе в Калининграде

Ссылка Дамир Батыршин Авторская колонка

Ссылка Завтра был коллапс Неделя началась с тревожных новостей из соседней Литвы. Там на минувших выходных случились две аварии на железнодорожных путях, из-за чего движение было парализовано на долгое время. Паралич литовских железных дорог напрямую коснулся калининградцев. Застряли несколько поездов в регион и обратно, в которых ехали как жители области, так и гости. В Литве представители отраслевого профсоюза заявили, что железнодорожная инфраструктура полностью разрушена. Таким образом, нас как бы предупредили, что вполне можно ожидать новых аварий. Проблемы с литовскими путями сообщения — это самая настоящая катастрофа для калининградского сухопутного транзита. Хотя он сейчас находится в полупридушенном состоянии, тем не менее, составы ещё ходят, пассажиры ещё ездят. Пусть власти Литвы до сих пор не убрали квоту на количество находящихся в поезде — 300 человек, чисто гипотетическая возможность уехать на основную территорию России всё же остаётся. Ведь не все могут летать самолётами, и не все готовы плыть по морю. То же самое и с перевозкой грузов. Пусть Литва ввела квоты на ряд товарных позиций, и пусть эти квоты ежегодно уменьшаются — опять же возможность перевезти хоть что-то остаётся. Нетрудно догадаться, какой коллапс с транзитом возникнет, когда литовские железные дороги встанут. Без всякого злого умысла. Просто потому, что инфраструктура изношена.

Окончательное решение Неделя ознаменовалась вроде как окончательным решением проблемы так называемой «Стены смерти» на Куршской косе. Такое название закрепилось за проектом строительства гостиницы в посёлке Рыбачий, потому что о стеклянные панели здания будут насмерть биться птицы, которые пролетают здесь ежегодно. По оценке экологов, каждый год могут гибнуть до 35% птиц. Учитывая, что по Беломорско-Балтийскому пролётному пути следуют свыше 10 млн пернатых, у стен гостиницы могут валяться 3,5 млн окровавленных тушек. Остановил даже гипотетическую возможность птичьего геноцида сам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. На оперативном совещании в региональном правительстве он с металлом в голосе выступил категорически против стройки. Пусть некоторым политическим активистам металл показался чуть ли не алюминием, но тем не менее — высшее должностное лицо региона чётко в прямом эфире высказало свою позицию. Изменить теперь её будет сложно. Можно, конечно, но уж некрасиво тогда получится вплоть до потери лица. Или позиция властей может измениться, если это самое высшее должностное лицо поменяется. В любом случае слово сказано, и все ждут, будет ли сделано дело. В Рыбачьем уже высадился десант региональных депутатов, чтобы обсудить ситуацию с местными жителями и успокоить их. Хорошо бы, чтобы этот случай стал прецедентом. Чтобы ни одна крупная стройка, будь то гостиница в ареале национального парка, завод с выбросами или станция перегрузки мусора вблизи жилых домов, не начинала возводиться без экологической экспертизы. А лучше, чтобы даже не начинала проектироваться.

Чтобы туристы не мешали На неделе губернатор Беспрозванных отличился ещё одним заявлением, вызвавшим одобрение, пожалуй, многих калининградцев. В ходе обсуждения предстоящего туристического сезона глава региона прямо заявил министру по культуре и туризму Ермаку, что туристы, которых в области становится всё больше, не должны мешать местным жителям. В 2026 году власти ожидают, что число гостей увеличится на 7%. Кто-то, наверное, потирает руки в надежде на новые барыши, а основная масса живущих в регионе от таких известий грустит. И на море будет в электричках не доехать, и на пляже не протолкнуться. Отвечая на запросы местных жителей, глава региона и поручил министру создать условия, чтобы туристы не только паслись на море, замусоривая прибрежные территории, но и посещали восточные районы. Там тоже есть на что посмотреть. Там хорошие недорогие кафе, старинная архитектура и нетронутая природа. Посмотрим, получится ли у Ермака мотивировать туристов не зацикливаться на «морюшке» и Куршской косе, а побывать в Гусеве, Правдинске, Черняховске, Советске и, чем чёрт не шутит, даже в Краснознаменске. С другой стороны, можно ведь и обязать, в соответствии с традиционными ценностями.

