В Калининграде резко выросло число погибших в ДТП

Калининград вошёл в топ-5 худших регионов России по индексу безопасности дорожного движения. Такие данные приводят эксперты «СпецДорПроекта».

Индекс безопасности дорожного движения — это аналитический инструмент, который оценивает уровень аварийности и эффективность мер по снижению смертности и травматизма. В динамике учитывается число погибших и пострадавших, а также ситуация по разным группам участников движения.

В списке худших по позиции в индексе также оказались Екатеринбург, Белгород, Курортный район Санкт-Петербурга и Чита.

Главная причина появления Калининграда в таком антирейтинге — рост смертности в ДТП. В январе—марте 2026 года в областном центре погибли пять человек, что за последние три года является худшим показателем.

«В этом году уже было пять смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности на 150%. Отсюда и низкое место в рейтинге», — пояснил ведущий разработчик отдела аналитики ЦКГС «СпецДорПроект» Илья Абросимов.

Большая часть погибших — пешеходы, в 2023 году был один. Двое других находились в легковых машинах. Растёт и число пострадавших. Только в общественном транспорте получили травмы 20 человек, в 2023-м их было 15.

Лишь один показатель заметно улучшился. Речь идёт о пешеходах, травмированных на улицах города: в 2026-м их было меньше, чем двумя годами раньше — 43 и 51 соответственно.

По мнению аналитиков, цифры показывают, что город не выполняет указ президента (№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года») в части снижения аварийности. Владимир Путин поставил задачу сократить смертность в результате ДТП в 1,5 раза к 2030-му и в два раза — к 2036 году. Точкой отсчёта является 2023 год.