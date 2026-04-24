Какие улицы и парковки в Калининграде перекроют из-за парада Победы

Какие улицы и парковки в Калининграде перекроют из-за парада Победы
4, 5, 7, 8 и 9 мая центр Калининграда закроют для движения на время проведения Парада Победы и его репетиций. График опубликовали в пресс-службе городской администрации.

4 и 5 мая с 19:00 до 00:00, 7 и 8 мая с 7:00 до 13:00, а 9 мая с 7:00 до 15:00 ограничивается движение всех видов транспорта:

  1. Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
  2. пл. Победы;
  3. ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;
  4. Советскому проспекту на участке от ул. Маршала Борзова до проспекта Мира;
  5. проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;
  6. ул. Театральной на всём протяжении;
  7. Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пл. Победы;
  8. ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;
  9. ул. Профессора Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;
  10. ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
  11. ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева на участке от ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.

В День Победы с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до Д. Донского, а также Гвардейский проспект от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до Театральной.

В целях обеспечения общественной безопасности владельцам автомобилей на время проведения мероприятий рекомендуют убрать машины:

  1. с территории проведения праздничных мероприятий;
  2. с автомобильной стоянки на ул. Грекова в районе Драмтеатра;
  3. с автомобильной стоянки в районе дома № 4 на пл. Победы;
  4. с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» на ул. Гаражной.
