В Берлине задержали двух человек после конфликта у советского мемориала в Трептов-парке

Берлинская полиция задержала двух человек после инцидента на территории советского мемориала в Трептов-парке. Об этом, ссылаясь на пресс-службу правоохранительных органов, пишет ТАСС в субботу, 9 мая.

По данным полиции, во время мероприятия женщина вступила в спор с другим участником собрания. Когда сотрудник полиции попытался вмешаться, она толкнула его и выхватила рацию. К конфликту подключился её супруг, который также напал на правоохранителя. Оба были временно задержаны. Другие детали инцидента не раскрываются.

9 мая у монумента советскому воину в Трептов-парке прошла церемония возложения венков и цветов по случаю Дня Победы. В мероприятии участвовали, в том числе, российские дипломаты.

В Варшаве попытались сорвать возложение венков на кладбище советских воинов.

