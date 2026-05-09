17:18

Ушаков сообщил, что надежда Трампа на продление перемирия с Киевом «ничем не подкреплена»

  1. Россия и мир
Автор:

Надежда президента США Дональда Трампа на продление перемирия с Киевом после 11 мая не соответствует реальной обстановке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС в субботу, 9 мая.

По его словам, сохранять режим прекращения огня мешает позиция Киева. «Да, неподкреплённая [надежда Трампа на продление перемирия], я бы сказал. Но человек надеется, может, верит — почему нет, и способствует этому», — сказал дипломат.

Ушаков подчеркнул, что возможность более длительного перемирия «зависит уже не только от него, но и от двух других сторон».

Россия объявила перемирие с 00:00 8 мая.

Тема:
День Победы 2026 в Калининградской области
Свежие новости по теме
В Берлине задержали двух человек после конфликта у советского мемориала в Трептов-парке
09 мая 2026
18:17
Ушаков сообщил, что надежда Трампа на продление перемирия с Киевом «ничем не подкреплена»
09 мая 2026
17:18
В Варшаве попытались сорвать возложение венков на кладбище советских воинов
09 мая 2026
15:56
Танки Т-34, «Катюша» и тысяча военных: как в Калининграде прошёл парад в честь 9 Мая (фоторепортаж)
09 мая 2026
13:18
Парад Победы в Москве стал главной трансляцией дня для СМИ по всему миру
09 мая 2026
10:17
Все новости по теме
1 082
Политика