Ушаков сообщил, что надежда Трампа на продление перемирия с Киевом «ничем не подкреплена»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Надежда президента США Дональда Трампа на продление перемирия с Киевом после 11 мая не соответствует реальной обстановке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС в субботу, 9 мая.

По его словам, сохранять режим прекращения огня мешает позиция Киева. «Да, неподкреплённая [надежда Трампа на продление перемирия], я бы сказал. Но человек надеется, может, верит — почему нет, и способствует этому», — сказал дипломат.

Ушаков подчеркнул, что возможность более длительного перемирия «зависит уже не только от него, но и от двух других сторон».