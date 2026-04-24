Блокада на любой вкус, дружба с головой и парковка оптом: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Дамир Батыршин Авторская колонка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Блокада своя и чужая На неделе в рутинном режиме снова обсуждали планы блока НАТО заблокировать Калининградскую область. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко, который уже не в первый раз комментирует намерения натовцев. В рутинном — потому что подобные сообщения появляются так часто, что к ним уже успеваешь привыкнуть. Возможно, в этом и смысл частоты появления такой информации, чтобы жители воспринимали её как само собой разумеющуюся. Может быть, это просто пугалка, чтобы нам жизнь в полуэксклаве мёдом не казалась. Но возможно, эти планы вполне реальные, и военные сопредельных государств методично прокачивают все вероятности. Впрочем, блокада от НАТО пока только чисто гипотетическая, а вот проблемы от непродуманности отдельных решений на федеральном уровне вполне реальные. Речь о вводимом с первого сентября обязательном требовании оформлять транспортно-экспедиционную документацию исключительно в электронном виде. Информацией об этом поделился президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин. По его словам, по электронным документам ничего завезти в наш регион по суше нельзя — Литва и Латвия просто не примут их. Калининградская таможня тоже пока работает исключительно с документами в бумажном виде. Если не исправить ситуацию до конца лета, логистику в Калининград ждёт коллапс. Блокада будет похлеще той, что пытаются устроить страны НАТО.

Две головы или одна В Калининграде вновь поменяли систему управления. Вместо двуглавой — главы администрации муниципалитета и главы муниципалитета — будет одна. Теперь один человек будет совмещать две эти функции. Подобные изменения происходят в городе регулярно. В Калининграде уже два раза была одноглавая система — до 2008 года и с 2012 по 2018 годы, и дважды — двуглавая, с 2008-го по 2012 год и с 2018-го по сей день. Теперь вот одноглавая вводится в третий раз. Самое интересное, что изменения всегда оправдываются необходимостью соблюдения законодательства и интересов граждан. Причём оправдывают положительность перемен всегда одни и те же люди. Простым горожанам, по большому счету, всё равно, сколько голов у руководства города. Главное, чтобы голова была, и чтобы она использовалась не только для того, чтобы в неё есть. Людям нужны порядок и защита от произвола желающих погреть руки на городской территории и имуществе. Пусть хоть трёхголовый дракон руководит, если он будет эффективен и справедлив, почему и нет?

Паркуй — не хочу Из здания администрации Калининграда на неделе пришли не только смешные новости вроде смены голов в руководстве, но и полезные. На злосчастных муниципальных платных парковках, которые, пожалуй, ненавидят все водители и которые в будни стоят пустыми, вводятся абонементы. Стоимость — 2 480 рублей. Действовать он будет 30 дней. И если исключить вечернее время и выходные, когда муниципальные паркинги бесплатные, получается, что стоимость одного часа пребывания — чуть больше 11 рублей. Для сравнения: если платить по полной, то есть по 70 рублей в час, размещение обошлось бы в сумму в шесть раз больше — свыше 15 тысяч рублей. Пока неизвестно, оценят ли горожане это нововведение или подвергнут критике. С одной стороны, конечно, 11 рублей почти в семь раз ниже регулярной цены. Но с другой, ноль рублей, а именно столько стоила парковка, когда территории не заграбастали под муниципальные, в 11 раз меньше цены за абонемент. Конечно, при безвыходной ситуации, когда негде поставить машину, а парковать надо на весь день, введение абонемента — это выход. Другое дело, что он будет действителен не на всех паркингах. И количество таких мест там будет ограничено.

