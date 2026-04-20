Главу Калининграда будут избирать по новому принципу, он же возглавит администрацию города

В Калининграде планируют изменить порядок избрания главы города. Проект поправок в устав обсудили на публичных слушаниях, организованных городским советом депутатов и закончившихся в понедельник, 20 апреля.

Согласно предложенным изменениям, глава Калининграда останется высшим должностным лицом, но избираться будет не напрямую, а депутатами горсовета. Кандидатов представит губернатор области.

Глава Калининграда будет одновременно возглавлять администрацию города. Руководство горсоветом перейдёт к его председателю, которого депутаты выберут из своего состава.

Как отметил на слушаниях депутат Олег Петросов, изменения связаны с тем, что устав города необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством и региональным законом. Поправки затрагивают сразу несколько статей устава, включая полномочия главы города, председателя горсовета и порядок принятия муниципальных актов.

Участники обсуждения высказали ряд замечаний. В частности, предложено уточнить полномочия заместителей председателя горсовета и привести в соответствие регламент работы депутатов.

По итогам слушаний будет подготовлено заключение, которое опубликуют в официальных источниках. После этого документ рассмотрят на заседании горсовета. Новые правила начнут применяться уже после выборов следующего созыва городского совета, которые пройдут осенью этого года.

Сейчас Калининградом руководят двое — глава города Олег Аминов и сити-менеджер Елена Дятлова. Аминов также возглавляет городской совет депутатов.