50-летняя жительница Полесска умерла от кишечного кровотечения во время обследования в больнице

Несколько месяцев назад Наталье Николаевне исполнилось 50 лет. Фото: архив семьи

Наталья Николаевна работала продавцом в местом магазине, её знали многие в городе — приходили поговорить или попросить совета. Ей только-только исполнилось 50. Энергичная женщина, добрая и заботливая мама и бабушка...

Наталью беспокоила сильная изжога, младшая дочь привезла ей лекарство прямо в поликлинику. На выходе женщину несколько раз вырвало чем-то коричневым.

Однако, по словам дочери, пациентку сразу отправили сдавать кровь, выдали направление на ФГДС на следующий день, сделали укол от рвоты и отправили домой. Напоследок терапевт объяснила: если будет такой же низкий гемоглобин как и год назад, то вновь направят на переливание крови.

Мама сразу собрала с собой сумку с вещами — всё для госпитализации», — рассказала Виктория.

«Ранее у мамы диагностировали сахарный диабет и язву двенадцатиперстной кишки. Год назад она проходила лечение в Черняховской центральной больнице. Ей делали переливание крови из-за низкого гемоглобина. Участковый терапевт это знала — все данные были в карте.

Утром мама позвонила и сказала, что не сможет прийти. Появились боли в животе и боку, рвота и слабость, упало давление. Где-то к обеду, когда боль стала невыносимой, Наталья Николаевна в сопровождении второй дочери и мужа поехала в районную ЦРБ к участковому терапевту.

5 марта Наталья Николаевна планировала прийти к Виктории посидеть с маленьким внуком. Дочь собиралась на утренник в детский сад к старшей девочке.

«Мы поговорили по телефону, мама сказала, что её уже не рвёт. Я посоветовала обязательно вызвать скорую, если ночью будет плохо. Хуже стало утром. Боли и тошнота сохранялись. Мама надеялась, что её всё-таки госпитализируют», — рассказывает Виктория.

Вечером состояние Натальи Николаевны немного стабилизировалось — вероятно, после укола. Очень бледная и слабая, она не вставала с постели.

Внезапная смерть

Кабинет диагностики находился на втором этаже. Женщина с трудом поднималась по лестнице, муж буквально затаскивал её наверх.

«У кабинета сидели люди, но увидев состояние мамы, они пропустили её вперёд. Из кабинета она уже не вышла, умерев на столе», — едва не плачет Виктория.

В это же время в больнице случайно оказались мама и свекровь Натальи. Вместе с её мужем пожилые женщины ждали у кабинета, переживая за родственницу.

«Прошло буквально несколько секунд после начала обследования — и началась суета.

Выбежала медсестра, начали требовать какую-то каталку. Прибежали врачи и реанимационная бригада скорой.

Отец и бабушки не понимали, что происходит. Потом они услышали два вскрика мамы — и она навсегда затихла», — со слезами говорит Виктория.

Когда вышла сотрудница скорой, мама Натальи спросила: «Ну как она?» Медик растерянно махнула рукой и ушла. Прибежала врач-терапевт с бланками исследований в руках.

«Она открыла дверь, увидела, что там, и закрыла. Сказала, что у мамы плохие результаты анализов: «Железа — ноль». И заплакала. Пришёл невролог, начал спрашивать у бабушки про состояние мамы, симптомы, жалобы. Бабушка ещё не понимала, что произошло, она отвечала, а доктор вскользь обмолвился: «Она ушла». Близкие не поняли, что это значит. Уже потом между делом он выразил соболезнования и добавил: «Она не должна была так умереть». Родные были шокированы», — рассказывает дочь.

Из протокола ФГДС следует, что врач исследовал пищевод и желудок, содержимое которого напоминало «кофейную гущу».

«Это признак наличия крови, но врач пошёл ниже и продолжил обследование двенадцатиперстной кишки. Когда он исследовал одну из луковиц, произошло резкое «струйное кровотечение», — дочь показывает медицинский документ. — Мама потеряла сознание. Её начали реанимировать, но она скончалась».