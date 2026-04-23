Страны НАТО под руководством Британии снова отрабатывают морскую блокаду Калининградской области — МИД РФ

Объединённые экспедиционные силы во главе с Великобританией отрабатывают сценарии морской блокады и взятия под контроль Калининградской области. Об этом, ссылаясь на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко, пишет РИА Новости в четверг, 23 апреля.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», — заявил дипломат, отметив, что в задачи этого формата входит оперативное реагирование в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По словам Грушко, сейчас НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в этой части Европы.