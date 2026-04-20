В Калининграде 9 мая пройдёт парад Победы. Об этом на совещании по подготовке и празднованию 81-й годовщины Победы в региональном правительстве заявил губернатор области Алексей Беспрозванных.

Основные праздничные мероприятия развернутся в парке Победы, на площади Победы и у форта № 5. Завершатся торжества салютом.

При этом шествие «Бессмертного полка» к монументу 1 200 воинам-гвардейцам в этом году решили отменить. Калининградцы смогут присоединиться к всероссийской акции в ином формате. О всех возможностях почтить память воинов, победивших фашизм, сообщит дополнительно региональный штаб «Бессмертного полка России».