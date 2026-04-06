«Вы ничего не теряете, потому что вы клёвые!»: как случайная заявка сделала предпринимателя из Балтийска финалистом «Бизнес Баттла»

Пока в Калининграде идёт приём заявок в восьмой сезон «Бизнес Баттла», самое время вспомнить тех, кто уже прошёл этот путь и добился успеха.

В 2023 году второе место в проекте занял Алексей Семёнов с сувенирным брендом Baltiysklife. В качестве приза он получил бесплатное место обучения по программе МБА в ИБДа РАНХиГС. Мы попросили Алексея рассказать, как "Бизнес Баттл" повлиял на его дело, и дать совет начинающим предпринимателям.

«Заполнил анкету и благополучно забыл»

Путь серебряного призёра в проект оказался совершенно незапланированным.

«Жена прислала ссылку с вопросом: "Не хочешь поучаствовать?". Я подумал: "Зачем мне это надо?", но условия почитал. В течение часа быстренько заполнил анкету, снял видео на телефон, отправил и... честно, благополучно забыл.

Каково же было моё удивление, когда мне позвонил наставник Александр Чуев! Оказалось, мы даже пропустили официальный старт, но нас всё равно выбрали. Мы стартанули, как те самые новые ученики, которые опоздали на 1 сентября, но начали активно учиться».

Проверка на прочность и признание за пределами Калининградской области

На момент старта у Алексея уже была продукция, но проект дал бренду мощнейший импульс и уверенность в себе.

«"Бизнес Баттл" позволяет классно протестировать свои идеи и гипотезы. Проект помог нам понять, что мы действительно хороши! Когда люди с богатым опытом в бизнесе подтверждают, что твой продукт работает и нравится людям, — это дорогого стоит».

Эти слова быстро подтвердились на деле: бренд шагнул за пределы Калининградской области. Сначала проект занял первые места на окружном этапе Северо-Запада, а в декабре на Всероссийском конкурсе сувениров в Санкт-Петербурге завоевал сразу две престижные награды: Гран-при за линейку сувениров города «Тетрапод» и первое место в номинации «Сувениры региона» (эмалированные значки).

Всё, что команда Алексея обещала на проекте, было реализовано:

«Мы нашли классную локацию в родном Балтийске и открыли фирменный шоурум. Расширили линейку, выпустили сувениры, которых ещё не существовало. Мы геометрически выросли! А отучившись на MBA за счёт выигранного гранта, я получил потрясающие знания в маркетинге. Мы мощно прокачались всей командой».

Главный совет будущим участникам

Тем, кто сейчас сомневается, стоит ли нажимать кнопку «Подать заявку» в восьмой сезон, Алексей советует:

«Ребята и девчата, вы ничего не теряете! Смело подавайте заявки, не бойтесь критики и неудач. Верьте в свой продукт, верьте в свой маленький бизнес, даже если он только начинается. У вас непременно всё получится, потому что вы клёвые!

Нас тоже никто не знал, а по итогу мы сейчас растём. Главное — не сидеть на диване, не бояться своих желаний и действовать!»

