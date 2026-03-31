Власти пересмотрели сроки перекрытия перекрёстка у Зимнего озера, где в январе проваливалась дорога

Калининградские власти скорректировали график ремонта на перекрёстке улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной, который собирались перекрыть со 2 по 5 апреля. Об этом мэрия написала в своём телеграм-канале во вторник, 31 марта.

«Внимание! «Водоканал» уточняет, что основные работы планируются на 3-4 апреля. Соответственно, перекрытие будет осуществляться по мере готовности ресурсоснабжающей организации», — говорится в сообщении.

Причиной провала, как показало обследование, стало частичное разрушение канализационного коллектора, построенного в 1987 году. В апреле прошлого года на этом же участке проводили аварийно-восстановительные работы.

Провал дороги на перекрёстке Батальной и Судостроительной в январе 2026 года
Свежие новости по теме
В Калининграде на четыре дня перекроют перекрёсток у Зимнего озера, где в январе провалилась дорога
15:30
В Калининграде после аварийных работ открыли движение в районе провала на Батальной
15 января 2026
09:57
«Пнул бампер, а потом и меня»: в Калининграде пассажир набросился на таксистку, объезжавшую пробки в Балтрайоне (видео)
13 января 2026
17:19
Власти рассказали, как ликвидируют провал на Батальной и что будет с проездом
12 января 2026
16:31
Все новости по теме
