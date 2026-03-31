Власти пересмотрели сроки перекрытия перекрёстка у Зимнего озера, где в январе проваливалась дорога

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградские власти скорректировали график ремонта на перекрёстке улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной, который собирались перекрыть со 2 по 5 апреля. Об этом мэрия написала в своём телеграм-канале во вторник, 31 марта.

«Внимание! «Водоканал» уточняет, что основные работы планируются на 3-4 апреля. Соответственно, перекрытие будет осуществляться по мере готовности ресурсоснабжающей организации», — говорится в сообщении.