Покупки в рассрочку, въезд в Польшу и выгул собак: 18 важных нововведений, которые ждут калининградцев в апреле

Пенсии

1. Социальные пенсии индексируют на 6,8%. Их получают инвалиды, а также потерявшие кормильца и не имеющие трудового стажа для назначения страховой пенсии.

2. На столько же увеличат пенсии участникам Великой Отечественной войны, космонавтам, лётчикам-испытателям и другим категориям.

Семья, дети

3. В Калининграде начинается приём заявлений в первые классы. С 1 апреля по 30 июня в школы могут обратиться родители детей, проживающих на закреплённой за конкретным учебным учреждением территории, а также те, кто имеют право на преимущественный приём. С 6 июля по 5 сентября или до момента заполнения всех свободных мест заявления примут от всех желающих.

4. В перечень имущества многодетных семей, которое не может быть взыскано за долги, включается предоставленный бесплатно земельный участок. Запрещается также изымать единственный автомобиль.

5. Заявление на оформление российского гражданства для детей, родившихся в России, можно будет подать в территориальный отдел МВД России в электронной форме. В перечень лиц, которые могут подать такое заявление, включены усыновители и уполномоченные представители органа опеки и попечительства.

ЖКХ

6. Федеральная антимонопольная служба получает полномочия самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов, чтобы привести их в соответствие с законодательством. Основанием для этого должно послужить неоднократное неисполнение властями региона решений ФАС. Если должностные лица на местах неоднократно проигнорируют решения антимонопольной службы, им грозит дисквалификация на три года. Такое наказание не может быть заменено на штраф.

7. В апреле жители Калининградской области, не получившие судебное решение по задолженности за воду, смогут оплатить её без пени при условии полного погашения долга. Для этого необходимо обратиться в один из центров обслуживания клиентов «Водоканала», где распечатают квитанцию и примут плату в кассе без комиссии.

Туризм

8. Теперь заселиться в отели и другие средства размещения можно не только по паспорту, но предъявив водительские права. В гостиницы, где используется единая биометрическая система, заселение станет возможно по биометрии или через мобильное приложение «Госуслуги».

9. Польша разрешает въезд гражданам России только по биометрическим загранпаспортам. Это правило действует и для тех россиян, кто уже находится в стране. Пребывание в Польше по пятилетним загранпаспортам будет считаться незаконным.

10. В Калининградской области вводится плата за посещение национального парка «Виштынецкий». Стоимость билета составит 300 рублей.

Финансы

11. Меняются условия начисления процентов, неустойки, комиссии по потребительским кредитам и займам на срок до года. Максимальный размер снижается с 130% до 100%. Общий долг не сможет превысить двойную сумму займа. Это нововведение должно помочь снизить долговую нагрузку на граждан.

12. Определены правила для операторов сервисов рассрочки и права их пользователей:

работать смогут только компании из реестра Банка России; срок выплат — до 6 месяцев (с 2028 года — до 4-х); досрочное погашение — без штрафов; штрафы ограничат 20% годовых от долга; рассрочки до 50 тыс. руб. не повлияют на кредитную историю; взимать плату за рассрочку запретят; цены на товары не будут зависеть от способа оплаты; запрещено навязывание дополнительных договоров.

13. Ужесточится банковская оценка платёжеспособности клиентов. Теперь будут учитываться только официальные средства, поступившие в виде зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Для остальных поступлений необходимо подтверждение с помощью дополнительных документов. Банкам также запрещается оценивать платёжеспособность зарплатных клиентов на основе анализа расходов.

Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей нельзя будет использовать документы, которые они выдали сами себе. Подтвердить собственный доход они смогут с помощью налоговых деклараций и книги учёта доходов и расходов.

14. Вводятся новые правила взыскания налоговой задолженности за счёт имущества должника:

если денег не хватает, долг будут взыскивать за счёт любого имущества должника; исключение — вещи первой необходимости для должника и его семьи; основание — постановление налогового органа, включая долг по ЕНС, расходы и исполнительский сбор; оценку, продажу имущества и завершение производства проводит судебный пристав на основе данных ГИС;

Норма дополняет внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности, действующий с ноября 2025 года.

15. Ужесточаются требования к резидентам и участникам специальных и особых экономических зон, а также территорий опережающего развития. Чтобы пользоваться налоговыми льготами, они не должны привлекаться к административной ответственности за непредоставление бухгалтерской отчётности более двух раз за три года и обязаны выполнять отдельные пункты соглашений об осуществлении деятельности.

16. Меняется порядок вывоза наличных рублей в эквиваленте, превышающем 100 000 долларов, из России в страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Теперь это можно сделать только при выезде через воздушные пункты пропуска. В их числе и аэропорт Храброво. Для этого физическим лицам необходимо иметь при себе заверенные банковские выписки, которые подтверждают, что средства были сняты со счёта того человека, который их вывозит. Расчёт суммы будет производиться по курсу ЦБ на день вывоза. Если наличные вывозятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, то банковские выписки обязательны независимо от суммы.

Новые ГОСТы

17. Вводится новый ГОСТ на хлеб (26987–2025) вместо стандарта 1986 года. Основные изменения:

допускаются разные формы и вес изделий; минимальный вес может быть меньше 500 г (по согласованию); магазины сами устанавливают сроки реализации, рекомендованы следующие: сутки — без упаковки и до трёх — в упаковке; сохраняются требования к качеству мякиша — он должен быть эластичным и плотно прилегать к корке.

18. Впервые вводится ГОСТ для площадок выгула собак: