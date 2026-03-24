В Калининграде порталы в первые классы откроются 1 апреля

В Калининграде приём заявлений в первые классы начнётся 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Документы будут принимать в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. В первое окно смогут подать весь пакет необходимых бумаг родители, чьи дети проживают на закреплённой за школой территории, и детей, имеющих право приоритета. Список адресов для каждой школы можно найти на сайтах учебных заведений.

Во вторую очередь заявления смогут написать все желающие, независимо от прописки и места проживания.

Без очереди подать документы по месту жительства могут дети, военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии и добровольческих подразделений, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции (СВО) или после возвращения.

В первую очередь документы будут принимать по месту жительства у детей военнослужащих и добровольцев, сотрудников полиции и других силовых ведомств, пожарной и таможенной служб, а также дети, чьи братья и сёстры уже учатся в этой школе, вне зависимости от места проживания.

Документы можно подавать очно либо онлайн на портале госуслуг. Электронная запись откроется 1 апреля в 10:00. Кстати, электронный черновик заявления можно подготовить заранее, а при наличии льгот достаточно дать согласие на автоматическую подачу документов.

Дети иностранных граждан перед зачислением должны сдать экзамен на знание русского языка. Пройти устное тестирование можно будет по специальному направлению от школы в гимназиях № 22 и № 40 или лицее № 35.

Вдень начала подачи заявлений о приёме в первые классы, будет работать «горячая линия» по телефонам: 8(4012) 92-40-28, 8 (4012) 92-40-20.