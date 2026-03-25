После атак беспилотников в порту Усть-Луга власти проверили отправку грузов в Калининградскую область

Грузы в Калининградскую область через Усть-Лугу идут без задержек, несмотря на сообщения о сбоях в работе порта после атак БПЛА. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил в своём канале на платформе MAX в среду, 25 марта.

«СМИ распространяют информацию о проблемах с отгрузкой и выгрузкой в порту Усть-Луги после атак украинских БПЛА. Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область, оформляются без задержек. Держу ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.

После зимнего перерыва на морскую линию Калининград — Усть-Луга вернулись два сухогруза — СТК-1028 и «Онего».

После атак беспилотников в порту Усть-Луга власти проверили отправку грузов в Калининградскую область
15:14
