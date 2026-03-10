Весенний наплыв на «Ласточку» и застрявшие на льдине рыбаки: 8 событий, которые обсуждали в длинные выходные

Отдыхающие устроили давку в очереди на электричку до Зеленоградска, а в Калининградском заливе 58 рыбаков эвакуировали с подтаявшей льдины — о чём ещё писал «Клопс» в длинные выходные.

1. Вечером в воскресенье, 8 марта, в Зеленоградске у здания вокзала и на перроне собрались очереди из желающих уехать в Калининград на электричке. Людей было так много, что не оставалось свободных мест даже у вагонов.

2. В Калининградском заливе у замка Бальга спасатели эвакуировали со льдины 58 рыбаков, включая шестерых детей. Инцидент произошёл в понедельник, 9 марта. Из-за подтаявшего льда люди не могли самостоятельно вернуться на берег, двоих рыболовов пришлось доставать из воды. Сотрудники МЧС на двух катерах на воздушной подушке переправили всех пострадавших на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

4. Днём в воскресенье, 8 марта, в посёлке Сосновка под Зеленоградском столкнулись три автомобиля. Водитель Jeep врезался в Mazda, после чего та влетела в Honda. В результате аварии пострадали двое детей в Mazda — 10-месячный младенец и трёхлетний ребёнок. Оба были в удерживающих креслах. Дети госпитализированы.

5. В понедельник, 9 марта, в Правдинске 73-летний водитель LADA съехал с дороги и врезался в дерево на улице Кутузова. От полученных травм мужчина скончался на месте. Трое пассажиров 1953, 1972 и 2008 годов рождения были госпитализированы.

6. В субботу, 7 марта, на трассе Черняховск — Озёрск столкнулись внедорожник Jetour и микроавтобус Volkswagen. По данным ГАИ, водитель Jetour пошёл на обгон и врезался в микроавтобус, после чего тот съехал в кювет и застрял в поле. В результате аварии пассажирка Volkswagen получила травмы и была госпитализирована.

7. Во время отлива у берега Зеленоградска снова обнажились корни древних деревьев, скрытые в воде, сообщили очевидцы в понедельник, 9 марта. Обычно реликт почти не видно из-за водорослей, но местные жители и туристы фотографировали необычные коряги и прикасались к ним, пока дно не ушло снова под воду.

8. Калининградка Александра Ручкина завоевала золото на Чемпионате мира по лёгкой атлетике для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, который проходил в испанском городе Оренсе. Победу ей принесла третья попытка в прыжках в длину — 5 метров 56 сантиметров, что почти на 40 см больше результата соперниц из Турции. На дистанции 60 метров спортсменка показала пятый результат. На турнире Россию представляли четыре атлета.