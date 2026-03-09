В Правдинске легковушка врезалась в дерево, погиб 73-летний водитель

В Правдинске 73-летний водитель LADA врезался в придорожное дерево и погиб на месте. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции в понедельник, 9 марта.

Авария произошла около 13:37 в районе дома №30 на улице Кутузова. По оперативным данным, машина съехала влево по ходу движения. В ДТП пострадали трое пассажиров — 1953, 1972 и 2008 годов рождения. Всех с травмами направили в больницы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.