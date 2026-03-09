У берега Зеленоградска снова показался лес, ушедший под воду тысячу лет назад (фото)

Во время отлива у берега Зеленоградска вновь обнажились корни древних деревьев, веками скрытые в толще воды. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в понедельник, 9 марта.

В обычное время пни в море почти не видны — их прячут водоросли. Сейчас местные и туристы фотографируют коряги и стараются прикоснуться к ним, пока дно снова не ушло под воду.

В VIII–X веках к северу от Зеленоградска находился пролив Брокист — по нему ходили суда. Со временем участок стало заносить песком, и воды Куршского залива нашли новый выход к морю севернее, в районе нынешней Клайпеды. Старое русло обмелело, превратившись сначала в болото, а затем в низину с растительностью. Позже торфяной слой под тяжестью песка уплотнился и просел вместе с корнями деревьев, которые здесь росли.