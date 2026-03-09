Калининградка Александра Ручкина прыгнула дальше всех на Чемпионате мира по лёгкой атлетике

Калининградка Александра Ручкина завоевала золота на Чемпионате мира по лёгкой атлетике для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Об этом сообщили в министерстве спорта Калининградской области.

Турнир проходил в испанском городе Оренсе. Россия на турнире была представлена четырьмя атлетами. Наша землячка участвовала в двух видах программы. В беге на 60 метров Александра показала пятое время. А в секторе для прыжков вице-чемпионке Паралимпийских игр в Токио не было равных. Золото девушке принесла третья попытка, в которой она улетела на 5 метров 56 сантиметров, опередив двух соперниц из Турции почти на 40 сантиметров.