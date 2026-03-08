Под Зеленоградском паровозиком столкнулись три авто, среди пострадавших — грудничок и трёхлетний ребёнок

В посёлке Сосновка под Зеленоградском после столкновения трёх автомобилей пострадали двое пассажиров. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 8 марта.

Авария произошла около 12:15 на улице Магистральной. Водитель Jeep врезался в Mazda, после чего та столкнулась с Honda. По предварительным данным, травмы получили двое детей, ехавших в первой машине, — 10-месячный малыш и трёхлетний ребёнок. Их увезли в больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что в момент ДТП дети находились в удерживающих креслах. На месте работают инспекторы, обстоятельства случившегося устанавливаются.