Арест министра, ЧП на Чекистов и газовый факел на кухне: 9 событий беспокойных выходных в Калининграде

Ссылка 1. В Центральном районном суде Калининграда в субботу, 28 февраля, избрали меру пресечения министру молодёжной политики региона Анне Мусевич. Её заключили под стражу до 26 марта. Чиновницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при освоении федеральной субсидии Росмолодёжи. По версии следствия, при закупке мебели для молодёжного центра в посёлке Донское стоимость контракта была завышена, а средства похищены. Сама Мусевич вину не признала и просила отправить её под домашний арест, однако суд поддержал ходатайство следователя. Двое других фигурантов дела — супруг министра и учредитель фирмы-поставщика — отправлены под домашний арест до 24 апреля.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

2. В Калининграде в субботу, 28 февраля, на улице Чекистов произошёл громкий хлопок, похожий на взрыв. Две женщины получили тяжёлые проникающие ранения глаз. Мать 1946 года рождения и 54-летняя дочь были госпитализированы в офтальмологическое отделение. По данным источников, одна из пострадавших может лишиться глаза, а характер множественных ранений классифицируется как минно-взрывной. Предположительной причиной ЧП называют разгерметизацию неизвестной ёмкости в подвале. Рассматривается и версия несчастного случая.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

3. Утром того же дня в Калининграде произошёл пожар в многоэтажке на улице Сергеева. Возгорание случилось на кухне в квартире на пятом этаже. Хозяйка жилья успела вызвать экстренные службы и покинуть помещение. Позже удалось выяснить, что в квартире произошло факельное горение газовой трубы, из-за чего вспыхнула кухонная мебель на площади 3 квадратных метра. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Фото: МЧС региона

4. Утром в воскресенье, 1 марта, в дачном доме в Пионерском произошёл пожар, в котором погибла 81-летняя женщина. Её 86-летний муж заметил, что загорелся холодильник, и попытался потушить его. Огонь быстро распространился и взорвал два газовых баллона. Пенсионер смог выбраться, но получил ожоги и был госпитализирован. Их сын, живущий в соседнем доме на участке, спал и проснулся, когда спасти мать было уже нельзя.

Фото: СУ СК России по Калининградской области. Следователь работает на месте происшествия.

5. В посёлке Рябиновка Гурьевского района часть кровли трёхэтажного дома обрушилась из-за скопившегося на крыше льда. Инцидент произошёл днём в воскресенье, 1 марта: крупный фрагмент перекрытия рухнул на балкон третьего этажа и упал у входа в подъезд. По словам очевидцев, рядом гуляли дети, никто не пострадал. Жильцы утверждают, что неоднократно жаловались на опасную наледь, но коммунальщики бездействовали. После обрушения на арматуре остались опасно висеть куски бетона.

Фото: Евгений Волчев

6. Утром в субботу, 28 февраля, на окружной Калининграда в районе пересечения с улицей Емельянова произошло массовое ДТП. Столкнулись семь машин: шесть легковушек и грузовик. Некоторые автомобили развернуло на трассе.

7. В тот же день в посёлке Заостровье произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Opel под управлением мужчины 1970 года рождения врезался в столб и дерево. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

Фото с места происшествия.. Фото: ГАИ региона