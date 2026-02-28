Министра молодёжной политики Калининградской области Мусевич заключили под стражу на месяц (обновлено)

Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра молодёжной политики региона Анны Мусевич. Об этом сообщили в пресс-службе суда в субботу, 28 февраля.

Следователь ходатайствовал об аресте троих жителей Калининграда, которым вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Уголовное дело возбуждено 27 февраля 2026 года. По версии следствия, речь идёт о хищении части федеральной субсидии, предоставленной Росмолодёжью. Деньги выделили на организацию круглогодичного молодёжного образовательного центра в пос. Донское. Следствие считает, что при исполнении договора на поставку мебели для центра были представлены подложные документы, а стоимость услуг завысили на 9 511 898 рублей. Эти средства обвиняемые присвоили.

В судебном заседании следователь поддержала ходатайство. Обвиняемая и её защитники возражали, отрицали причастность к преступлению и просили избрать более мягкую меру пресечения — запрет определённых действий или домашний арест. В числе доводов защиты указывались наличие несовершеннолетней дочери, состояние здоровья и увольнение по собственному желанию.

Суд счёл доводы следствия обоснованными и постановил заключить Анну Мусевич под стражу до 26 марта 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.

Обновлено в 21:00

Двум другим обвиняемым — супругу Мусевич и учредителю и фактическому руководителю фирмы-поставщика мебели — суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок для обоих — до 24 апреля 2026 года. В удовлетворении ходатайств следователя о взятии под стражу было отказано.



