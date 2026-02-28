Вспыхнула газовая труба на кухне: подробности пожара в доме на Сергеева

В жилом доме на Сергеева в Калининграде вспыхнула газовая труба на кухне одной из квартир. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе МЧС региона в субботу, 28 февраля.

«В квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Сергеева произошло факельное горение газовой трубы и возгорание кухонной мебели на общей площади 3 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 12 человек и 3 единицы спецтехники.