Двое на одной скамье: в очередной раз продлён арест матери и отчиму убитого в Черняховске мальчика (фото, видео из зала суда)

Подсудимый улыбался, слушая решение судьи | Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
Подсудимый улыбался, слушая решение судьи. Фото: пресс-служба Калининградского областного суда

В Калининграде в очередной раз продлили арест матери и отчиму убитого в Черняховске 7-летнего мальчика. Об этом из зала суда в среду, 25 февраля, сообщает корреспондент «Клопс». 

Решение о мере пресечения рассмотрел председатель Калининградского областного суда Евгений Быков. Он же будет вести уголовный процесс в отношении пары, который должен начаться в ближайшее время. 

В зал привели Анастасию и Сергея, они оказались в одной «клетке». Мать погибшего мальчика, как и в прошлый раз, была в свитшоте с ушками на капюшоне, на лице — медицинская маска. Женщина прикрывала лицо тетрадью.

Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Каждый переговаривался со своим адвокатом, Сергей — довольно громко. Слышна фраза «сломал бы ему рёбра». Судя по всему, он обсуждал с защитником свою позицию. 

В зал вошёл судья. Секретарь пояснил, что потерпевшие — родные убитого мальчика — на заседание не явились. 

Судья спросил Анастасию, почему она в маске. Та ответила, что простыла: «Участвовать можете?» — «Да».

«Учитывая тяжесть преступлений, характер, а также то, что обвиняемые, находясь на свободе, могут скрыться от суда и следствия, прошу сохранить меру пресечения в виде содержания под стражей», — произнёс гособвинитель. 

Прокурор уточнил, что у подсудимых нет заболеваний, которые могли бы препятствовать их содержанию под стражей. Фигуранты и их адвокаты не возражали. 

Вернувшись из совещательной комнаты, судья резюмировал: продлить срок содержания под стражей на два месяца до 26 и 27 апреля 2026 года.

Семилетнего ребёнка объявили в розыск в Черняховске 2 февраля 2025 года. Мать мальчика утверждала, что он убежал после ссоры. Ребёнка искали сотни жителей города. Через два дня мать и её муж признались в убийстве мальчика. Обоих арестовали. В феврале 2026-го расследованное уголовное дело прокуратура передала в суд. Следователь регионального СКР рассказал, что стало известно во время расследования. Подробности жуткой истории — в материалах «Клопс».

Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
Двое на одной скамье: в очередной раз продлён арест матери и отчиму убитого в Черняховске мальчика (фото, видео из зала суда)
