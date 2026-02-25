Двое на одной скамье: в очередной раз продлён арест матери и отчиму убитого в Черняховске мальчика (фото, видео из зала суда)

В Калининграде в очередной раз продлили арест матери и отчиму убитого в Черняховске 7-летнего мальчика. Об этом из зала суда в среду, 25 февраля, сообщает корреспондент «Клопс».

Решение о мере пресечения рассмотрел председатель Калининградского областного суда Евгений Быков. Он же будет вести уголовный процесс в отношении пары, который должен начаться в ближайшее время.

В зал привели Анастасию и Сергея, они оказались в одной «клетке». Мать погибшего мальчика, как и в прошлый раз, была в свитшоте с ушками на капюшоне, на лице — медицинская маска. Женщина прикрывала лицо тетрадью.