Блины под леопарда: хозяйки поделились рецептом масленичного тренда — 2026 (пошаговые фото)

Ссылка Первый день масленичной недели — самое время проверить рецепт завирусившихся блинов с леопардовой расцветкой. Пошаговые фото — в материале «Клопс». Сделать пятна, как у красивого хищника, можно на блинах с любым составом, но вкуснее всего получается из сладкого сдобного теста. Кроме обычной посуды для жарки блинов приготовьте один или два соусника с маленьким отверстием в колпачке. Понадобится: 500 мл молока,

2 яйца,

2-3 столовых ложки сахара,

1/2 чайной ложки соли,

300 г муки,

25 г сливочного масла,

3 чайные ложки какао,

50 г готовой закваски (по желанию, необязательно),

тёплая вода — до нужной густоты. Взбейте вилкой яйца с сахаром, солью и закваской (если у вас её нет, просто пропустите), добавьте 1/3 молока, всыпьте муку и замесите тесто густоты сметаны. Разбавьте его оставшимся молоком, влейте растопленное сливочное масло. При ннеобходимости подлейте тёплой воды, хорошо размешайте. Тесто должно быть жидкое, примерно как кефир, но не водянистое.

Отлейте в два соусника или небольшие пиалы по половнику теста — примерно столько, сколько нужно на 2-3 блина. Всыпьте туда какао: в одну порцию однй чайную ложку, во вторую — две, хорошо размешайте. Нагрейте сковороду, можно стальную с толстым дном или антипригарным покрытием. Тонкой струйкой тёмного теста нарисуйте на ней пятнышки, добавьте для выразительности более светлого. Через секунду, как схватятся, распределите по сковороде 1/2 половника неподкрашенного теста. Дальше пеките блин как обычно, на среднем огне, не давайте им слишком подрумяниваться.