Полыхающие горы мусора в Калининграде, смерть на окружной и падение в яму: 6 событий, которые обсуждали в выходные

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В Калининграде на Правой набережной полыхали горы мусора, а на улице Клавы Назаровой парень провалился в яму — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка 1. В Калининграде вечером в субботу, 24 января, произошёл крупный пожар на Правой набережной. На территории базы по утилизации отходов загорелся мусор. Огнём была охвачена площадь около 400 квадратных метров. К тушению привлекли 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц пожарной техники.

Фото: МЧС региона

2. Утром того же дня на улице Клавы Назаровой в Калининграде парень, уткнувшись в телефон, упал в двухметровую яму, оставленную после аварийных работ «Водоканала». Пострадавший смог выбраться сам. В «Водоканале» сообщили, что место было огорожено сигнальной лентой, а засыпать яму планируют не позднее 26 января.

3. Под Калининградом в ночь на субботу, 24 января, легковая Toyota столкнулась с фурой, водитель 1986 года рождения погиб на месте. ДТП произошло в 3:15 на Северном обходе.

Фото: ГАИ региона

4. Жильцы дома на Московском проспекте перепугались из-за оставленной во дворе сумки. Утром в воскресенье, 25 января, подозрительную вещь у дома №12 заметил девятиклассник. По совету родственников он позвонил в экстренные службы. Прибывшие полицейские осмотрели сумку — опасных предметов внутри не оказалось. Находку изъяли, подростка поблагодарили за бдительность.

Фото: очевидец

5. Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли лидеру Суперлиги — казанскому «Динамо-Ак Барс». Матч 19-го тура в субботу, 24 января, завершился со счётом 0:3. Поражение стало для «Локомотива» четвёртым подряд — это худшая серия команды в текущем предварительном раунде. Ветеран клуба Валерия Зайцева установила личный рекорд, проведя 146-й матч за «Локо» и став лидером по этому показателю.