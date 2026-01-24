Два рекорда и поражение в Казани: волейболистки калининградского «Локомотива» уступили лидеру Суперлиги

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили в 19 туре российской Суперлиге лидеру турнира — «Динамо- АкБарс». Игра в Казани в субботу, 24 января, завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент «Клопс».

Все решилось в трёх партиях. Наши девушки старались навязать борьбу, но не получилось. Итог партий: 25:18, 25:21, 25:22. Хозяева доминировали на подаче и в атаке: общие показатели атаки и приём-позиции подтверждают перевес в пользу Казани.

Для «Локомотива» эта неудача стала четвёртой подряд. Это своеобразный антирекорд для калининградок на предварительном раунде Суперлиги. Другой рекорд — приятный. Ветеран команды Валерия Зайцева за восемь сезонов в составе «Локо» провела 146 матчей. Лера обошла показатель Ирины Воронковой на одну игру.

Далее у «Локомотива» не менее сложные игры. Благо, основные у себя на площадке в ДС «Янтарный». Билеты на игры с «Заречьем», «Протоном» и «Корабелкой» можно купить на сайте «Клопс.Афиша».