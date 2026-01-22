 «Заречье-Одинцово», «Протон» и «Корабелка»: три февральских матча «Локомотива» в Калининграде

В феврале калининградский «Локомотив» ждут три матча на домашней площадке — с неудобным соперником, с давним конкурентом и с дерзким дебютантом Суперлиги.
1. «Локомотив» — «Заречье-Одинцово»
1 февраля, 18:00
В первый день февраля железнодорожницы вновь сыграют с принципиальным соперником. В текущем сезоне это уже третья встреча команд. Победы в обоих предыдущих матчах остались за волейболистками из Подмосковья. В этот раз «Локо» намерен взять реванш при поддержке домашних трибун.
2. «Локомотив» — «Протон»
10 февраля, 19:00
Игры этих клубов всегда проходят в яркой и бескомпромиссной борьбе — и грядущая встреча обещает не стать исключением. Тем более что в обеих командах есть волейболистки, которые в прошлом выступали в составе соперниц: «В «Локомотиве» саратовское прошлое у Ольги Костюкевич, Валерии Зайцевой, Полины Беликовой. За «Протон» играет трёхкратная чемпионка России в составе «Локомотива» Виктория Трофименко».
3. «Локомотив» — «Корабелка»
21 февраля, 19:00
В третьей февральской домашней встрече калининградки сыграют с дебютантками Суперлиги — петербургской «Корабелкой». Новичок элитного дивизиона уже успел заявить о себе: команда не стесняется авторитетов и в нынешнем сезоне одержала несколько громких побед над статусными соперниками.
