На Пионерской в Калининграде из-за протечки в трубах появилась река (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на ул. Пионерской из-за протечки в трубах вечером в субботу, 24 января, вода разлилась по асфальту, превратив её в реку. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в областном «Водоканале».

«Очередная утечка обнаружена на ул. Пионерская, 1-7, в Калининграде. Из-за значительно количества аварий в городе работы по устранению будут осуществлены не позднее 25 января. Несмотря на эту ситуацию, водоснабжение ближайших домов осуществляется в штатном режиме. Потери воды несет областной «Водоканал» и это никак не скажется на квитанциях жителей», — добавили в организации.