В Калининграде бесхозная сумка доставки всполошила жильцов высотки на Моспроспекте, в «112» звонил школьник (фото)

В Калининграде жильцы 14-этажного дома на Московском проспекте перепугались из-за брошенной во дворе сумки. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы в воскресенье, 25 января.

Ситуация произошла возле дома №12. Оставленную без присмотра вещь примерно в 11:30 заметил девятиклассник Антон. По словам подростка, сумка доставки лежала во дворе среди припаркованных машин. Мальчик решил не трогать находку, сфотографировал её и отправил снимок бабушке. Та посоветовала немедленно набрать «112».

Школьник рассказал «Клопс», что экстренные службы прибыли довольно быстро: «Специалисты в течение минут 15 приехали. Сотрудники полиции проверили всё, посмотрели, сказали, что ничего опасного внутри нет. Сумку они забрали с собой».

По словам очевидцев, никаких опасных предметов внутри правоохранители не обнаружили. Бдительного подростка полицейские поблагодарили.