В Калининграде парень засмотрелся в телефон и провалился в яму, которую оставили после аварийных работ коммунальщики (видео)

В Калининграде парень засмотрелся в телефон и провалился в яму, которую оставила после аварийных работ бригада «Водоканала». Об этом «Клопс» сообщил очевидец.

ЧП произошло рано утром в субботу, 24 января, около дома №63-67 по ул. Клавы Назаровой. За три дня до этого там произошла авария в трубопроводе холодной воды.

«Бригада в течение дня её устранила, и уехала, оставив за собой не зарытой яму глубиной в 2 метра. Из ограждения оставив всего лишь два пластиковых щитка, перетянутые лентой. Два дня я настойчиво просил по телефону аварийную службу поставить нормальное ограждение или засыпать яму. Никто не отреагировал. Сказали только, что засыпать смогут в понедельник-вторник. И вот сегодня в эту злополучную яму провалился человек. Засмотревшись в телефон, он не увидел эти ленточки», — рассказал очевидец.

По его словам, парень «долго лежал в яме и стонал от боли», но в итоге смог сам из неё выбраться. После он остановил отъезжавшую от соседнего дома машину, и дальнейшая его судьба неизвестна. Очевидец утром снова позвонил в «Водоканал», рассказал о ЧП и пригрозил обращением в прокуратуру. Спустя некоторое время во двор приехала бригада из трёх человек. Специалисты сделали несколько снимков, повесили ещё одну ленту и уехали.

«У нас во дворе живёт много семей с детьми, я больше за них боюсь. Им же любопытно, они пойдёт смотреть, что это за яма — и провалятся. Тут молодой человек, вроде как трезвый, засмотрелся в телефон и не заметил, как перешагнул эту яму, и туда вниз полетел», — добавил калининградец.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Водоканала».

«Областной «Водоканал» осуществил аварийные работы на водопроводной сети на ул. К.Назаровой, 63-67. По завершению место проведения работ огородили сигнальной лентой с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Из-за значительного количества аварийных ситуаций в городе территория временно оставлена с ограждением. Благоустройство запланировано не позднее 26 января», — говорится в сообщении.